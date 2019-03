Basel wird wohl doch noch zur Surf-Attraktion. Nachdem Anwohner mit ihren Einsprachen das Projekt Basel Wave vergangenes Jahr buchstäblich ins Wasser fallen liessen, versucht es Initiator Christian Müller nun mit einem neuen Anlauf. Wie das «Regionaljournal Basel» am Mittwoch vermeldete, will Müller das Projekt nun an einem neuen Standort verwirklichen. Im kommenden Juli und August soll die Welle bei der Dreirosenbrücken installiert werden.

Der Standort nahe des Rheinparks sei gut, sagt Müller: «Wir sind dort nicht unmittelbar vor Wohnhäusern und geben dem Projekt dort entsprechend eine bessere Chance.» Auch von Seiten der Anwohner scheine es am neuen Standort deutlich weniger Widerstand zu geben.