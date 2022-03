Zweiter Fasnachtstag Der Dienstag-Abend gehört den Guggen: Schräg-schöner Krach aus allen Richtungen Der Sternmarsch ist das grosse Schaulaufen der Guggen am Dienstagabend. Sie schränzen hintereinander durch die Strassen. Das Publikum liebt das.

20 Bilder 20 Bilder D Schänzli Fäger. Juri Junkov

Die Schränz-Gritte machen sich als erste Gugge auf den Sternmarsch, der vom Messeplatz auf den Marktplatz führt. In ihren orangen Kostümen und ihren vielen Musizierenden sind sie ein regelrechter Platzmacher. An zweiter Stelle biegen erst in die Rheingasse (nomen est omen) die Negro Rhygass ein. Die Stachelbeeri haben die Wilde Bleeterli im Schlepptau. Auf diesem kleinen Wagen sind Kinder, die sich für die nächste Stunde als Waggis fühlen dürfen. Die beiden organisierenden Interessensgemeinschaften IG und FG haben dieses Jahr mit der Wagen-IG zusammengespannt und einzelnen Wäägeler die Gelegenheit gegeben, mitten drin statt nur dabei zu sein. Es folgen die Märtfraueli und die Mohrekopf.

Leuchtende Augen und blitzende Sousaphons

Die Bise animiert das Publikum zum Mittanzen oder zumindest zum Mitwippen. Die LäGGerli-HaGGer nehmen den Marsch in Symbiose mit den Rätsch-Beeri auf. Im Anschluss marschieren die Messingkäfer im beigen Pierrot. Schön in diesen schwierigen Zeiten ist zu sehen, dass bei den Grunz Gaischter auch ein Mitglied im Rollstuhl mit seinem Sousaphon teilnimmt. Die Pumperniggel, deren Kostüme den Schweizer Gardisten ähneln, erfreuen das Publikum als nächstes.

Die Original Chnulleri haben in den Sousaphons Blitzeffekte montiert. Drei Generationen Glaibasler Schränz-Brieder stehen zusammen, bevor die Baggemuggen den Abschluss der IG-Guggen bilden. Angeführt von den Fahnen-schwingenden Chegelwaggis starten die FG-Guggen mit den Räpplischpalter auf die Route.

Die Rhyschwalben am Sternenmarsch. Fabian Schwarzenbach

Die Grachsymphoniker haben ihren Major in eine prächtige Dame verwandelt. Die Krach-Schnygge machen sich als nächstes auf die Beine, und schon stehen die Sonate-Schlyffer in den Zoggeli. Ventilatoren braucht es bei diesem Wind nicht, die Gugge gleichen Namens aber unbedingt. Bei den Chaote kann man dasselbe Wortspiel machen. Die Rhy­schwalben treten als Hexen mit leuchtenden Augen auf, während die Stenzer Gugge im edlen Zwirn vorbeiläuft. Namenlos schleichen die Merlin Schränzer vorbei. Die junge Garde der Gugge-Mysli darf mit den Grossen mitgehen. Wer besser spielt, ist jedenfalls nicht zu eruieren. Die Träne-Furzer haben ihre «letzti Reihe» ordentlich angeschrieben.

Die Hintermannschaft besteht aus den Schänzli-Fäger, die den Besenwagen des Sternmarsches bilden. Sie haben zwei Reihen Nachwuchs, die den Vortrab bilden. Der Wind ist wieder ein bisschen stärker geworden und trägt die letzten Klänge hinauf in den 16. Stock des Claraturmes, wo sich gerade jemand der wirklich guten Guggen-Klänge erfreut hat.