Zweiter Weltkrieg «Wir Schweizer sind mitschuldig»: Ein Film als Hommage und Anklage Während Jahren hat Filmemacherin Susanne Scheiner Johannes Czwalina begleitet, der die Gedenkstätte für Flüchtlinge in Riehen errichtet hat. Heute feiert der Film in Basel Premiere.

Eingerichtet in einem früheren Bahnwärterhaus: Die Gedenkstätte für Flüchtlinge in Riehen. BIld: Nicole Nars-Zimmer

Auf Eigeninitiative errichtete der in Berlin aufgewachsene und mittlerweile in Riehen wohnende Johannes Czwalina im einstigen Bahnwärterhaus an der Inzlingerstrasse in Riehen die schweizweit erste Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs.

Nun steht der 70-Jährige in einer bedrückenden Szene im Dokumentarfilm über sein Wirken nachdenklich in der Gedenkstätte für «Euthanasie»-Morde in Brandenburg und sagt, dass sein Sohn, der zurzeit in einer psychiatrischen Klinik sei, von den Nazis aufgrund seiner Krankheit umgebracht worden wäre.

Johannes Czwalina. zvg

Mit «Euthanasie» wird die Vernichtung von psychisch Kranken und Menschen mit Behinderung durch die Nazis bezeichnet. Es sind solche Szenen, die einen beim Schauen des Dokumentarfilms «Johannes und seine Gedenkstätte» immer wieder leer schlucken lassen.

Hunderte, wenn nicht Tausende Flüchtlinge wurden an der Grenze in Riehen von Schweizer Beamten abgewiesen und in den sicheren Tod nach Nazi-Deutschland zurückgeschickt. Ein Filmteam um die Zürcher Regisseurin Susanne Scheiner begleitete Johannes Czwalina während Jahren. Daraus entstand ein beeindruckender Film, der am Dienstagabend im Zwinglihaus an der Gundeldingerstrasse zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird, umrahmt von einer Podiumsdiskussion.

Wohnung verkauft, um Anbau zu finanzieren

Mit der Gedenkstätte für Flüchtlinge hat der einstige Pfarrer und heutige Unternehmensberater Johannes Czwalina einen Ort der Information, der Erinnerung und des Nachdenkens geschaffen. Über 40 Juden wurden täglich von diesem Ort von NSDAP-Beamten aus zurückgeführt, heisst es im Film. Die offizielle Schweiz hatte Kenntnis davon, was im Film von verschiedensten Personen immer wieder angeprangert wird.

Bis heute beteiligen sich weder der Bund, der Kanton Basel-Stadt noch die Gemeinde Riehen finanziell an der im Jahr 2011 eingeweihten Gedenkstätte, wie es im Einblender am Ende des Films heisst. Wie gross das Engagement von Johannes Czwalina ist, wird deutlich, als er erzählt, dass er seine Eigentumswohnung verkauft habe, um den Ausbau der Gedenkstätte zu finanzieren.

Im Jahr 2012 machte Czwalina, der sich schon in den 1980er-Jahren einbürgern liess, mit einer anderen Ankündigung von sich reden: Er gab bekannt, einer muslimischen Familie aus Muttenz die Bussen zu erstatten, die ausgestellt wurden, weil ein Mädchen nicht am Schwimmunterricht teilnahm.

Heute lebt Czwalina auf wenigen Quadratmetern. Seine Mitarbeiter seien immer voller Scham gewesen und sagten, dass seine Kunden nie sehen dürften, in welchem «Loch» er wohne, erzählt Johannes Czwalina. «Ich sage ihnen dann immer: ‹Hört mal, wenn du in der grössten und schönsten Villa wohnst, du wohnst immer nur in einem Zimmer und sterben wirst du auch nur in einem Zimmer!›.»

«Wir Schweizer sind mitschuldig»

In seinem kleinen Zimmer stehen lauter alte Koffer. Sie seien Symbol fürs Unterwegssein, erklärt Johannes Czwalina. Dieses Unterwegssein wird im Film offensichtlich. Filmemacherin Susanne Scheiner begleitet Czwalina unter anderem zum Haus nach Berlin, wo Czwalina als Jugendlicher wohnte. Vor der Familie Czwalina wohnten drei Juden im Haus, die deportiert und ermordet wurden.

Im Film kommen auch Zeitzeugen zu Wort. Die Schilderungen sind eindrücklich und verstörend zugleich. Emotional wird eine Besucherin der Gedenkstätte. «Johannes hat dieses Bahnhäuschen gekauft, weil sie Juden zurückgeschickt haben. Das ist furchtbar. Wir Schweizer sind mitschuldig, nicht nur die Deutschen.»

Das Werk von Regisseurin Susanne Scheiner ist zugleich eine Hommage an das Lebenswerk von Johannes Czwalina und eine Anklage an die Flüchtlingspolitik der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Genauso wie die Gedenkstätte macht der Film klar: Wir dürfen nie vergessen.