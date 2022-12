Zwischenruf Der Song-Contest-Effekt bei der Bundesratswahl Die Baslerin Eva Herzog hat die Wahl gegen die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider knapp verloren. Gut sein allein reichte in Herzogs Fall nicht – ein bekanntes Phänomen.

Die Baslerin Anna Rossinelli hatte beim Eurovision Song Contest 2010 keine Chance – weil sie für die Schweiz antrat? Keystone

Es ist zum Heulen. Sie wurde während des ganzen Rennens als Favoritin gehandelt, nun hat es Eva Herzog doch nicht geschafft. Eine charmante Halterin von Schwarznasenschafen hatte im Parlament die besseren Karten als die nüchterne Schafferin aus der Stadt.

Dabei wäre alles vorbereitet gewesen. Nächste Woche hätte der grosse Fasnachtsumzug samt Volksfest auf dem Marktplatz zu Ehren Herzogs stattfinden sollen. Diese Planung wurde nun abrupt gestoppt, die Herzog-Festspiele abgesagt.

Es reicht als Baslerin nicht, einfach nur gut zu sein. So bleibt die Erkenntnis: Unsere Stadt ist in der nationalen Politik das, was die Schweiz am Eurovision Song Contest ist.