Zwischenruf Mein Name ist Spargel Der Gemüsespargel, botanisch der Gemeine Spargel, ist nicht nur in Südbaden sehr beliebt. Auch nach Basel importieren wir jeden Frühsommer fleissig den weissen Bleichspargel unserer Nachbarn. Und werden dabei über's Ohr gehauen – wie eine Interpellation zeigt.

LDP-Grossrat André Auderset hat erbost festgestellt, dass die Neudörfler Spargel in Basel viel teurer ist als ennet der Grenze. Symbolbild: DPA

Spargel verbindet über die Dreiländegrenzen hinweg. Also die Liebe zum Spargel. Geschmiert mit ganz viel Sauce Hollandaise. Damit der Nachschub aus Südbaden und dem Elsass während der Spargelsaison auf hiesigen Märkten nicht abreisst, hat sich unser Regierungspräsident Beat Jans vor kurzem beim Eidgenössischen Finanzdepartement dafür eingesetzt, dass das weisse Gut weiterhin zollfrei nach Basel importiert werden darf.

Nur gibt der geizige Schwoob offenbar diesen «geldwerten Vorteil» nicht an die Basler Bevölkerung weiter, wie LDP-Grossrat André Auderset beim frühsommerlichen Spargelkauf erbost feststellen musste. So habe eine zufällige Stichprobe ergeben, dass der Neudörfler Spargel auf einem Markt im Basler Zentrum ganze 26 Franken pro Kilogramm kostet, während nur einige Hundert Meter hinter dem Zoll Otterbach frischer Spargel der «gleichen Provenienz» auf einem Parkplatz für schändliche 11 bis 13 Euro pro Kilo verkauft werden.

Auderset will deshalb in einer Interpellation von der Basler Regierung unter anderem wissen:

1. «Weiss der Regierungsrat von dieser massiven Preisdifferenz quasi vor seiner ‹Haustüre›?»

2. «Sind die Standgebühren auf dem Basler Markt derart hoch, dass sich eine Verdoppelung des Spargelpreises im Vergleich zum benachbarten Ausland rechtfertigt?»

3. « Wenn nicht: Müsste man nicht von einer ‹Abzocke› der hiesigen Spargelliebhaber sprechen?»

Wir möchten noch einige Fragen anschliessen:

1. Wie hoch sind die Standgebühren auf deutschen Parkplätzen oder können wir da jemanden schmieren?

2. Können wir uns den Spargel auch an eine Postbox in Weil am Rhein schicken lassen?

3. Warum so un-symbadisch?

Um der Regierung Arbeit zu ersparen, liefern wir die Antwort auch gleich mit: Mein Name ist Spargel. Ich weiss von nichts.