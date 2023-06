Zwischenruf Sommer, Sonne, Sonnenschirm am Basler Rheinufer Die Basler Regierung hat Halterungen für Sonnenschirme am Rheinufer installiert. Das sorgt für Spott und Häme, ist bei näherer Betrachtung ein cleverer Schachzug.

Sonnenschirm inklusive Halterung am Kleinbasler Rheinbord – zur Verfügung gestellt vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement. Bild: zvg

Für manche klingt es wohl wie ein Aprilscherz. «Mit dem eigenen Sonnenschirm ans Rheinbord» lautet der Titel einer Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements. Die Behörde unter Führung von Esther Keller erprobt am Kleinbasler Rheinufer seit vergangenen Freitag drei verschiedene Halterungen für private Sonnenschirme: «Wer lieber im Schatten sitzt, kann hier den eigenen Sonnenschirm befestigen.» Die zwölf neuen Halterungen seien am Unteren Rheinweg bei den Sitzstufen in der Verlängerung der Flora- und Oetlingerstrasse montiert worden.

Joël Thüring sieht das Projekt eher kritisch. Archivbild: Roland Schmid

Spott und Häme liessen nicht lange auf sich warten. Das Spektrum am digitalen Stammtisch namens Twitter bewegt sich zwischen halbwegs ernst geäusserter Kritik und Kalauer. SVP-Grossrat Joël Thüring, Twitter-Status dauerempört, ist der Meinung, der Kanton habe definitiv zu viel Geld. Die «Nonsens-Dichte» werde schon immer grösser.

Deutsche Art mit «Tüechli-legen»?

Ein etwas weniger prominenter Herr vermisst eine Medienkonferenz inklusive Möglichkeit, «alle drei Halterungen eigenhändig zu testen». Ein anderer Herr fragt sich, ob man die Halterungen reservieren lassen könne, oder ob die deutsche Art mit «Tüechli-legen» um 6 Uhr in der früh angesagt sei.

Natürlich liegt der Schluss nahe, dass das Sonnenschirm-Halterungs-Pilotprojekt ein weiterer Beleg dafür ist, dass die Stadt schlicht nicht mehr weiss, was sie mit all den Pharma-Millionen machen soll. Doch bei genauerer Betrachtung handelt es sich hier um Prävention und damit verbundener Kostendämpfung im Gesundheitswesen – im besten Sinne! Wer sich mit Schirm vor der Sonne schützt, statt sich auf den Betonstufen zu bräteln, senkt das Hautkrebsrisiko markant. So gesehen müsste das Gesundheitsdepartement auch gleich noch Gratis-Sonnenschirme an die Bevölkerung abgeben.