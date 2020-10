1000 Coronatests pro Tag: Feldreben macht Baselland zum Testmeister

Bis zum 13. November. So lange muss die Baselbieter Bevölkerung noch in den Spenglerpark in Münchenstein gehen, wenn sie sich auf das Coronavirus testen lassen will. Tags darauf übernimmt das Feldrebenareal in Muttenz nahtlos die Rolle als offizielle Abklärungs- und Teststation Basellands, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt. Und dieser Monat dürfte herausfordernd werden. Das weiss Thomas Götz, der ärztliche Co-Leiter der Teststation: «Die kommenden Wochen werden sehr sportlich.»

Spenglerpark erreichte diesen Montag den Peak

Das Problem: Der Spenglerpark war ursprünglich auf 120 Coronatests pro Tag ausgelegt. Vorgestern Montag standen 349 Personen für einen Abstrich an. Rekord. «Wir haben zwar unsere Prozesse massiv optimiert und auch mehr Personal angestellt», sagt Götz, «aber 350 ist wirklich die Grenze.» Eine höhere Kapazität sei räumlich nicht möglich. 13 Untersuchungsboxen habe man aufgestellt, in denen zwei Ärzte und sechs medizinische Praxisassistentinnen im fliegenden Wechsel arbeiten und dabei von sechs administrativen Mitarbeitern unterstützt werden. «Mehr geht nicht», so Götz.

Dass Menschen zwei oder drei Stunden anstehen müssen, wie teils beklagt wurde, sei mittlerweile aber die klare Ausnahme. Selbst am Montag habe man nur rund eine Stunde warten müssen, versichert Götz. Sollten die Testzahlen aber weiter steigen, so brauche es eventuell kurzfristig eine Alternativlösung, bis Feldreben bereitsteht. «Ein Joker, den wir haben, sind noch die Öffnungszeiten. Vielleicht müssen wir den Spenglerpark bald auch am Wochenende ganztags statt nur morgens öffnen.» Dies entscheide man kurzfristig. Helfen würde laut Götz schon alleine, wenn wochentags mehr Personen erst am Nachmittag ins Testzentrum kommen würden. Zwei Drittel tauchten derzeit morgens auf.

Es ist offensichtlich, dass Götz den 14. November herbeisehnt. Ein früherer Start auf dem Feldrebenareal ist nicht möglich, da das dortige Bundesasylzentrum erst am 30. Oktober schliesst und der Kanton zwei Wochen zur Vorbereitung der alten Lagerhallen auf dem Deponiegelände benötigt.

Der Platz ist da, jetzt fehlt noch genug Personal

Gegenüber der bz nennt Götz erstmals Details. Die wichtigste Erkenntnis: «Wir haben fast unbeschränkt Platz.» Die kantonale Planung rechnet mit einer maximalen Kapazität von 900 bis 1000 Covid-Tests pro Tag. In 30 Boxen könnten knapp 50 Mitarbeiter arbeiten. Doch genau das könnte der neue Flaschenhals werden. Götz: «Waren wir bisher baulich eingeschränkt, wird jetzt die Rekrutierung des Personals zur Herausforderung.»