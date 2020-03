11 Fakten zur Kriminalität im Baselbiet, die Sie am besten schnell wieder vergessen!

1. Alle Dreiviertelstunde wurde im Jahr 2019 im Kanton Baselland eine Straftat registriert

Im Baselbiet wurden im vergangenen Jahr insgesamt 11'594 Straftaten erfasst – fast 32 pro Tag. Das zeigt die Kriminalstatistik 2019. Doch die Zahl sagt nicht alles. Vieles kommt nie zur Anzeige. Und Verkehrsdelikte sind woanders aufgeführt: in der Verkehrsunfallstatistik. Immerhin: Die Einbrüche sind auf ein Zwanzig-Jahre-Tief gesunken.

2. 284 Fälle mit Hanf: Baselland ist und bleibt ein Kanton der rauchenden Joints

Kiffen ist ungebrochen populär – das zeigt sich bei der Rangliste der sichergestellten Betäubungsmittel. In 284 Fällen konfiszierten die Fahnder Hanfprodukte, darunter Pflanzen, Samen, Haschisch und Marihuana. Am zweithäufigsten, in 47 Fällen, fielen der Polizei Stimulantien in die Hände, meist Kokain und Ecstasy, aber kaum Crystal Meth. An dritter Stelle folgt Heroin (elf Fälle). Rang vier nehmen Halluzinogene ein (LSD, Pilze, Mescalin, fünf Fälle). Einmal kam Streckmittel zum Vorschein. Im Landkanton ist der Missbrauch von Xanax unter Jugendlichen ein Thema. Das verschreibungspflichtige Medikament wird in der Statistik aber nicht gesondert ausgewiesen.

3. Achtung vor den Jugendlichen, die ihre Aggressionen (noch) nicht im Griff haben

In der Adoleszenz werden Grenzen ausgelotet. Das war schon immer so und das schlägt sich in den Zahlen nieder: Die häufigste Gruppe der Personen, denen Verstösse gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuch angelastet werden, sind mit Abstand die 15- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen, vor den 20- bis 24-Jährigen jungen Männern. Alter macht friedfertig – oder so weise, dass man sich nicht mehr erwischen lässt: Ab 40 geht die Delinquenz zurück, mit dem Pensionsalter verschwindet sie quasi. Die Kohorten ü65 sind bei den Beschuldigten kaum mehr vertreten, sie verstossen kaum noch gegen das Strafgesetz. Bei den anderen Gesetzen dürfte das Bild kaum bedeutend anders aussehen, siehe nächstes Kapitel.