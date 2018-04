Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei ein 13-jähriger Fahrradfahrer auf dem Rebweg in Maisprach zu Fall. Er wurde beim Unfall schwer verletzt und nach der Erstbetreuung vor Ort, durch die Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rebweg kurzfristig gesperrt werden.



Der Unfallhergang steht noch nicht abschliessend fest und wird durch Spezialisten der Polizei Baselland, in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft, untersucht.