18-Jähriger soll Brand in Oberwil gelegt haben – Polizei hat mutmasslichen Täter ermittelt

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft habe eine Strafverfahren eröffnet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 18-Jährige auch für einen Kellerbrand an derselben Adresse Mitte Juni und für einen Brand eines Gartenhauses auf dem Oberwiler Gartenareal «Lettenmatt» Anfang März 2020 verantwortlich sein dürfte.

In der Einstellhalle eines Mehrfamilienhauses in Oberwil hatte es in der Nacht auf den 27. August gebrannt. Gemäss Polizeiangaben entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand.