Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen früh einen jungen Mann in Liestal mit einem Messer bedroht und sein Portemonnaie verlangt. Als der 19-Jährige ihnen sagte, dass er keines dabei habe, flüchteten die Räuber ohne Beute.

Die Täter kamen von der Rosenstrasse her und sprachen das Opfer um halb sechs Uhr an der Schanzenstrasse an. Nach dem Überfall machten sie sich via Nelkensteg über die Ergolz in Richtung Amselstrasse aus dem Staub, wie die Polizei mitteilte. Diese sucht nun Zeugen.







