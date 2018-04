Das 300 Kilometer lange Velowegnetz im Baselbiet soll ergänzt werden durch die Erschliessung wichtiger Arbeitsplatzgebiete, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Dazu gehören unter anderem in Allschwil das Gewerbegebiet Bachgraben und in Reinach das Kägen-Areal.

Verbessert werden sollen die Radwege zu den Bahnhöfen in Liestal, Dornach/Arlesheim und im Gebiet Salina Raurica. Geplant ist auch, Sicherheitsmängel auf stark befahrenen Ausserortsstrecken zu beheben. Dazu sollen etwa zwischen Grellingen-Zwingen und Bubendorf-Hölstein abgetrennte Velowege geschaffen werden.