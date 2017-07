Auch die beiden renommierten Bands «And You Will Know Us By The Trail Of Dead» und «Blackmail» liessen das Lokal an der Birs aus allen Nähten platzen. 300 Zuhörerinnen und Zuhörer sorgten für ausufernde Konzerte, deren After Partys bis in die frühen Morgenstunden dauerten. Vor einigen Jahren wurde das Team der Biomill für sein Engagement mit dem Baselbieter Kulturpreis ausgezeichnet.

Zum Abschluss in zwei Jahren möchte sich Manfred Lindenberger einen Traum erfüllen und mindestens eine grosse amerikanische Punkrock-Band nach Laufen holen. «Auf meiner Liste stehen drei Gruppen, die mich sehr beeinflusst haben. Eine davon muss bei uns auftreten – da lasse ich nicht locker.» Um welche Bands es sich handelt, möchte der 43-Jährige aber nicht verraten.

Dasselbe gilt für die Zeit nach dem Abgang des aktuellen Teams. «Wir sind alle interessiert daran, dass die Biomill auch in Zukunft ein alternativer Rockklub bleibt.» Es gebe diesbezüglich bereits Pläne, über die er aber erst rede, wenn sie spruchreif seien. Wahrscheinlich könne er schon bald mehr erzählen.

Nächste Veranstaltungen: 21. Oktober: Plattentaufe «The Möles», 25. November: «Lovebugs», 31. Dezember: Silvesterparty