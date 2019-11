25 Jahre nach dem Kantonswechsel: Manche Wunden klaffen noch

Denn dieses war das bekannte Stammlokal der Berntreuen; Patisserie mit Berner Wappen und Verkäuferinnen in Bern-T-Shirts inklusive. Fortan flüstern die beiden nur noch miteinander, damit der Mann am Nebentisch nicht mithören kann.

Noch immer senken die beiden alten Proberner die Stimmen, wenn einer von «denen» das Café Zemp betritt und sich an den Nebentisch setzt. Eben einer von denen, die vor mehr als 30 Jahren zur Gegenseite gehörten und für den Kantonswechsel zum Baselbiet weibelten. Damals hätte sich niemals ein Probaselbieter ins «Zemp» an der Laufner Hauptgasse getraut, empören sich die beiden Rentner.

Die Vernissage und Ausstellungseröffnung findet diesen Sonntag, 24. November, um 11 Uhr im Laufentaler Heimatmuseum am Helye-Platz 2 in Laufen statt. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen.

Was war zuerst da: die Idee zum Buch oder die Idee zur Museumsausstellung? Dimitri Hofer weiss es nicht mehr. Klar ist einzig, dass im Gespräch mit Lokalhistoriker und Publizist Linard Candreia der Gedanke geboren wurde, «etwas zum Jubiläum 25 Jahre Kantonswechsel zu machen». Man könne nicht ein Laufentaler Heimatmuseum betreiben, ohne je zum wichtigsten Datum der jüngeren Geschichte ausgestellt zu haben, findet Hofer. Es ist kein Zufall, dass der Laufner Journalist nun sowohl als Herausgeber des Buchs «Von Bern zu Baselland» als auch als Macher der gleichnamigen Ausstellung im Laufentaler Heimatmuseum fungiert. Als ehrenamtlicher Museumsmitarbeiter mit besten Kontakten zur Laufner Kulturszene war es für Hofer ein Leichtes, die entsprechenden Beziehungen spielen zu lassen und versierte Autorinnen und Autoren zu rekrutieren. In Daniel Gaberell vom Langenthaler Kulturbuchverlag Herausgeber fand er einen in Laufentaler Publikationen beschlagenen Editor. Fast gleichzeitig mit dem Buch über den Kantonswechsel erscheint bei Gaberell der Fotoband von Kurt Hamann über die Tier- und Naturwelten des Laufentals.

Positiver Eindruck überwiegt

Doch stellen solche Aussagen ebenso die Ausnahme dar, wie die zu Beginn beschriebene Tuschelszene unter ehemals bitter Verfeindeten. Der Eindruck, der nach der Lektüre des Buchs vorherrscht, ist viel mehr: Die Laufentaler Bevölkerung hat sich mit dem Kantonswechsel nicht nur abgefunden, sondern sie lebt auch überdurchschnittlich gut als Teil des Baselbiets. Dies führt etwa Stephan Mathis in einem weiteren Interview aus. Der heutige Generalsekretär der Sicherheitsdirektion war damals der «Mister Laufental» der Baselbieter Verwaltung und hält den Vollzug des Kantonswechsels für eine «grandiose staatspolitische Leistung».

Die beiden Probaselbieter Remo Oser und Heinz Aebi stellen der einstigen Vernachlässigung als Berner Randbezirk die aktuelle Stärkung der Regionen und Gemeinden in der heutigen Kantonalpolitik entgegen und ziehen eine ebenso positive Bilanz nach einem Vierteljahrhundert wie Mathis oder Laufens Stadtpräsident Alex Imhof. Letzterer merkt an, dass auch im Kanton Bern «die Zeit läuft» und selbst ohne Kantonswechsel nicht alles beim Alten geblieben wäre. Den Ausbau der Bahn- und Strasseninfrastruktur hält Imhof für die aktuell wichtigsten Herausforderungen des Laufentals.

Spätestens an dieser Stelle muss folgende Klärung erfolgen: Dimitri Hofer, der Herausgeber und Ausstellungsmacher von «Von Bern zu Baselland», ist Lokalredaktor der bz in Liestal. Der Autor dieser Besprechung hat als bz-Redaktionsleiter ebenfalls einen Text zum Buch beigesteuert. Eine völlig neutrale Rezension kann die bz-Leserschaft an dieser Stelle also nicht erwarten. Doch garantieren andere, namhaftere Autoren für die aussergewöhnliche Authentizität dieser im Kulturbuchverlag Herausgeber erschienenen Publikation.