43 Millionen für 24 Wochen Elternzeit in Baselland gefordert

SP-Landrätin Lucia Mikeler forderte daher in ihrem Postulat noch nicht die Einführung in Baselland, sondern bloss eine Auslegeordnung, wie Elternzeit finanziert werden könnte. In ihrer Antwort präsentiert die Regierung nun drei Modelle: ein Fonds, dem die Unternehmen freiwillig beitreten könnten, ein obligatorischer Fonds, in den Arbeitnehmer und -geber paritätisch einzahlen müssten oder die Finanzierung aus der Staatskasse.

Die Kosten beliefen sich bei 14 Tagen Vaterschaftsurlaub auf jährlich 4,5 Millionen Franken, bei den oft diskutierten zusätzlichen 24 Wochen Elternzeit auf 42,6 Millionen. Das entspräche 0,48 Lohnprozenten. Knackpunkt wäre laut Regierung aber vor allem, dass der Kanton die Unternehmen nicht verpflichten kann, die finanzierte Elternzeit auch zu gewähren.