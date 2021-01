55 Betrugsfälle in beiden Basel: 10 Millionen Franken an Covid-19-Krediten wurden ergaunert

Gelegenheit macht Diebe. Das gilt leider auch in der Coronakrise. Während unzählige Unternehmen ums Überleben kämpfen und auf die finanzielle Unterstützung durch Bund und Kanton angewiesen sind, versuchen andere, die Situation auszunutzen. Wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft (Stawa) auf Anfrage der bz mitteilt, hat sie im Dezember nun erstmals Anklage in einem Strafverfahren wegen Covid-19-Kreditbetrugs erhoben.

In der Stadt viel höherer Schaden als auf dem Land

Ein 28-jähriger Mann muss sich vor dem Strafgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einen Covid-19-Bundeskredit über 10'000 Franken «mittels mutmasslich unwahrer Angaben erwirkt und anschliessend mutmasslich zweckwidrig verwendet zu haben», schreibt die Stawa. Zudem soll der Mann versucht haben, weitere 50'000 Franken zu erhalten, wobei ihm diese Kreditauszahlung verwehrt worden sei. Die Anklage lautet auf mehrfachen versuchten Betrug, mehrfache Urkundenfälschung sowie Betrug wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung des Bundes, in der die Hilfskredite geregelt sind. Wann es zur Verhandlung kommt, steht noch nicht fest.

Dieser Fall ist aber bloss die Spitze des Eisberges. Viele weitere Gerichtsverhandlungen werden folgen. Insgesamt sind in beiden Basel 55 Strafverfahren wegen mutmasslichem Covid-19-Kreditbetrugs mit einer Gesamtdeliktsumme von rund zehn Millionen Franken hängig, wie die beiden Stawas gegenüber der bz mitteilen. In Baselland sind es 25 Strafverfahren mit 30 involvierten Personen über total 3 bis 3,5 Millionen Franken. In Basel-Stadt geht es sogar um rund sieben Millionen Franken, dies bei 30 Fällen. «Wir gehen davon aus, dass noch weitere Anzeigen eingehen werden», sagt Peter Gill, Kriminalkommissär der Basler Stawa. In Basel-Stadt sollen die ersten Überweisungen ans Strafgericht «in den nächsten Wochen» erfolgen. Bei einigen wenigen seien Strafbefehle erlassen worden.

Kein Betrug bei Baselbieter KMU-Soforthilfen

«Missbräuche sind nie zu rechtfertigen», hält Anton Lauber auf Anfrage fest. Der Baselbieter Finanzdirektor betont, im ganzen Bewilligungsverfahren der verschiedenen Corona-Hilfszahlungen daher «unser besonderes Augenmerk darauf zu legen». Dazu sei die Verwaltung auch vom Landrat aufgefordert worden. Lauber verpasst es freilich nicht, darauf hinzuweisen, dass die Betrugsfälle die Covid-19-Solidarbürgschaften betreffen und in die Zuständigkeit des Bundes fallen.