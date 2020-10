70 Jahre nach der Einzonung folgt der siebte Urnengang über das Buchloch

Ein Gebiet, das fast vollständig von Wald umgeben ist, als Bauland einzonen – auf diese Idee käme heutzutage niemand mehr, erst recht nicht, wenn unmittelbar nebenan ein Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung ist. Doch genau das geschah 1951 mit dem Reinacher Buchloch, einer Wiese am Hang des Bruderholz.

An der damaligen Einzonung beisst sich die Reinacher Politik heute noch die Zähne aus. Das vorläufig letzte Kapitel einer langen Geschichte wurde gestern geschrieben, denn überbaut ist das Areal immer noch nicht. Ein Referendumskomitee reichte 1522 Unterschriften ein gegen den Quartierplan, den der Gemeinderat mit den Grundeigentümern ausgehandelt hat, mit dem Segen des Einwohnerrats. Vorgesehen sind fünf bis zu 17,5 Meter hohe, ovale Bauten mit insgesamt 38 Wohnungen.

«Das Buchloch ist der dümmste Ort für Verdichtung»

Den Gegnern ist das zu viel. «Das Buchloch ist der dümmste Ort für Verdichtung», sagt die Grüne Einwohnerrätin Katrin Joos Reimer vom Referendumskomitee. «Am Siedlungsrand zu bauen und an einer so sensiblen Lage so hohe Häuser zu bauen, das widerspricht den Grundsätzen des Kantons.»

Dabei sind die jetzt vorgesehenen Gebäude weniger hoch als die 40 Meter, die 2014 ein erster Quartierplan zugelassen hätte. Mit dem Argument, man wolle kein Hochhaus im Wald, brachten die Anwohner das Vorhaben per Referendum an die Urne, wo das Volk mit 72 Prozent Nein sagte. Und das war nicht das erste Mal, dass sich die Reinacher schwer taten mit der Überbauung der Waldlichtung. Schon 1986 nahmen sie eine Volksinitiative an, die verlangte, dass die Gemeinde einen Teil des Areals als Naturschutzzone klassifizieren solle.