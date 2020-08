80-jährige Autofahrerin übersieht Velo - Lenker verletzt

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, habe sich der Unfall gegen 10.30 Uhr ereignet. Eine 80-jährige Autofahrerin sei von Gelterkinden Richtung Ormalingen auf der Hauptstrasse unterwegs gewesen, als sie bei einer Verzweigung in die Farnsburgerstrasse abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Velofahrer. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad, wie die Polizei weiter schreibt.



Der 55-jährige Velofahrer wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.