A18 bei Aesch während drei Nächten gesperrt

Die Autobahn A18 ist in beide Richtungen ab Ausfahrt Aesch bis Aesch-Angenstein in den Nächten vom 6. bis zum 9. Juli gesperrt. Zudem ist auch die Autobahneinfahrt von Aesch her in Richtung Basel vom 6. bis zum 8. Juli nicht befahrbar. Die Sperrung dauert jeweils von 20 bis 5 Uhr.