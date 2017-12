Von jetzt an gehts himmelwärts mit dem Liestaler Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Rebgarten. Denn am Freitag legten die Beteiligten von der Besitzerin und Bauherrin Swiss Prime Anlagestiftung über die Allein-Mieterin Tertianum bis hin zur Stadt Liestal den Grundstein in die Riesenmulde unmittelbar neben der Altstadt; diese Alu-Box enthielt neben einem Baubeschrieb und den Plänen so Lebensnotwendiges wie eine Flasche Rotwein und die bz.

In knapp zwei Jahren soll der Rebgarten mit 66 Alterswohnungen, 40 Pflegezimmern, einem zweistöckigen unterirdischen Parkhaus, einem öffentlichen Bistro und etwas Gewerbefläche für eine Arzt- oder Physiotherapiepraxis bezugsbereit sein. Mitentscheidend dafür, dass die Swiss Prime Anlagestiftung das 60-Millionen-Franken-Projekt übernommen habe, sei die gute Lage am unteren Stedtlirand und am Orisbach, sagte der Leiter von deren Portfoliomanagement, Thomas Grossenbacher. Hier fänden 100 ältere Menschen ein neues, bestens gelegenes Zuhause; zudem gebe es 50 Arbeitsplätze.

Pflegebett garantiert

Die Swiss Prime Anlagestiftung vertritt laut Grossenbacher 230 Pensionskassen. Unter das gleiche Firmendach gehört auch Tertianum und das Zusammenspiel zwischen Investor und Alters-Dienstleister läuft schweizweit wie geölt. Mittlerweile gebe es 73 Tertianum-Häuser, 13 davon seien Residenzen im «Luxussegment» wie etwa der St. Jakob-Park in Basel, der Rest Wohn- und Pflegezentren wie der künftige Rebgarten, sagte Marianne Häuptli von Tertianum. Die Nachfrage nach solchen Zentren für den Mittelstand wachse stark, weil das Konzept überzeuge.