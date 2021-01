Abgeschieden vom Rest der Welt: Wie Lampenberg vorübergehend zur Sackgasse wurde

Es begann mit den starken Schneefällen Ende letzter Woche. Wie vielerorts im Kanton fiel der Neuschnee auch hier dem Baumbestand entlang von Verkehrswegen zur Last. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten die Kantonsstrasse «Im Tal» nach Lampenberg, woraufhin der Kanton diese noch am Freitag habe sperren lassen, wie Gemeindepräsidentin Charlotte Gaugler berichtet.

Die Sperrung dieser Verbindungsstrasse hatte Folgen für die Autofahrenden, Lampenberg war nur noch über Umwege erreichbar. Man habe daher übers Wochenende dafür gesorgt, dass die Zufahrtsstrasse über die Abendsmatt regelmässig und sauber geräumt wurde, um einen sicheren Privatverkehr zu ermöglichen, so Gaugler – auch, weil Lampenbergs Anbindungen an den öffentlichen Verkehr vorerst auf Eis gelegt worden waren. Die BLT-Buslinie 93, welche die WB-Station Lampenberg-Ramlinsburg und die zwei Haltestellen im Dorf bedient, wurde am Freitag bis auf weiteres eingestellt.

Primarschüler mussten zu Hause bleiben

Davon betroffen waren am Montagmorgen vor allem die Schülerinnen und Schüler, welche die Sekundarschule in Oberdorf oder Liestal besuchen, sowie die Arbeitnehmenden, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Die Empfehlung von Gaugler an die Eltern war ein «Elternsammeltaxi», da wegen des Wochenendes nicht wirklich mit der BLT kommuniziert werden konnte.