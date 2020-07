Abklärungsstation Münchenstein: weniger Andrang am Nachmittag

Seit dem 1. Mai 2020 ist im Baselbiet nur noch die Corona-Abklärungsstation in Münchenstein in Betrieb. Personen ab 16 Jahren mit einer möglichen Infektion können sich dort testen lassen. Ebenso können Spitäler und Arztpraxen ihre Patienten nach Münchenstein für einen Abstrich überweisen, bevor Eingriffe vorgenommen wird oder ein Eintritt ins Spital erfolgt.

Die Abklärungsstation hat an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion empfiehlt, sich am Nachmittag testen zu lassen. Denn erfahrungsgemäss herrsche am Vormittag ein grosser Andrang. Am Nachmittag seien die Wartezeiten erheblich kürzer.