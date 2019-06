Während rund eines Jahres müssen 80 von 190 Mitarbeitern der kantonalen Steuerverwaltung in Aesch zur Arbeit, weil ihr eigentlicher Arbeitsort in Liestal saniert wird. Aufgrund der Verfügbarkeit habe sich der Standort in Aesch als Ersatzgebäude als einzige Möglichkeit erwiesen, sagt Peter Nefzger, Vorsteher der Steuerverwaltung. Die Mitarbeiter enthalten für jeden Kilometer, der über ihren bisherigen Arbeitsweg hinausgeht, 70 Rappen.

Auch denjenigen, die nun mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit müssen, werden die Mehrkosten bezahlt. Das reicht den Mitarbeitern jedoch nicht. Deshalb liegen dem Regierungsrat nun sieben Beschwerden vor, wie die «Basler Zeitung» gestern schrieb.

Chancen am Kantonsgericht

Simon Habermacher, Präsident des Verbands Staats- und Gemeindepersonal (VSG), unterstützt die Beschwerdeführer. Der VSG hat ausserdem eine Verbandsbeschwerde eingereicht. «Jeder Jurist würde das natürlich anders auslegen», sagt er – einen Präzedenzfall gebe es im Baselbiet nicht. Für ihn sei aber klar, dass zu den Mehraufwendungen auch die Zeit der Mitarbeiter gehöre. «Zeit ist Geld», findet Habermacher, «und sollte deshalb auch entschädigt werden.»

Weiter fordert er eine höhere Entschädigung für die Verpflegung. «Diejenigen, die in Liestal leben und zu Hause assen, müssen jetzt auswärts essen», erklärt er. Das Verpflegungsangebot um den Arbeitsort in Aesch lasse zu wünschen übrig, so Habermacher. Trotzdem: Gemäss Verordnung über den Auslagenersatz seien 20 Franken pro Mittagessen zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeiter erhalten aber nur Mehrkosten, die zehn Franken übersteigen. Dies, sofern sie in Liestal regelmässig zu Hause gegessen haben.

Werden die Beschwerden abgelehnt, käme für Habermacher der Gang vors Kantonsgericht infrage: «Die Chancen schätze ich nicht schlecht ein.»