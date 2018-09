In Aesch wird gebaut, deshalb fällt das Elfertram aus. Vom 22. September bis am 14. Oktober muss im Rahmen von Deckenplattenarbeiten das Tramgleis gesperrt werden. Die BLT Linie 11 wird in dieser Zeit unterbrochen und auf der Strecke mit Ersatzbussen kompensiert.

Konkret handelt es sich um Arbeiten am Zubringer Pfeffingerring in Aesch. Dort wird am Montag, 1. Oktober, eine bereits erstellte Deckenplatte auf vorgängig verbaute Bohrpfähle geschoben. Das Ereignis wird als Spektakel inszeniert, der Kanton Baselland organisiert im Verlauf des Tages Vorträge und weitere Informationen für die interessierte Bevölkerung jeweils um 10, 13 und 16 Uhr.