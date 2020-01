Alkoholisierter Fahrzeuglenker verursacht Selbstunfall – und wird verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte der 25-jährige Fahrzeuglenker mit seinem Personenwagen, von Füllinsdorf kommend, via Auffahrt auf die A22 Richtung Basel zu gelangen. Dabei geriet er, aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen, an den linken Fahrbahnrand und kollidierte dort frontal mit dem Tunnelportal. Der verunfallte Fahrzeuglenker wurde dabei verletzt und musste in Spitalpflege verbracht werden.

Das beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Der beim unfallverursachenden Lenker durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0.68 mg/l. Das entspricht 1,38 Promille. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.

Die Polizeibilder vom Januar: