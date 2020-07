Alkoholisierter Motorradlenker bei Sturz verletzt

Der 58-jährige Töfffahrer war kurz nach 22 Uhr auf der Hofstettenstrasse in Richtung Ettingen unterwegs und überholte auf der Höhe der Bushaltestelle «Chirsgärten» zwei Autos, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Einbiegen nach dem Überholmanöver verlor der Mann die Herrschaft über sein Motorrad und geriet ins Schlingern.

Nach einer Kollision mit einem Stein am rechten Fahrbahnrand stürzte der Motorradfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,58 mg/l. Er wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt, wie es in der Mitteilung heisst.

