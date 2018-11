Auch eine Woche nach der Eskalation in der Allschwil-Schönenbuch konnte keine Einigung mit der Fraktion der SVP Baselland gefunden werden. Dies teilte Pascale Uccella den Medien am Mittwochabend mit. Somit verliert die SVP-Fraktion zwei Mitglieder.

Ein Angebot zur Aufnahme als Parteilose in die Fraktion Baselland unter der Bedingung nicht für die Landratswahlen 2019 zu kandideren schlugen Pascale Uccella und Roman Klauser am Mittwochabend aus, hiess es in der Mitteilung.

Nun entsteht in Allschwil eine neue Partei: Die Allschwiler Volkspartei (AVP). Präsident der Partei wird Rene Imhof, ehemaliger langjähriger Präsident der SVP Allschwil Schönenbuch. Die AVP besteht laut Uccella aus 20 Mitgliedern und stellt mit Pascale Uccella, Roman Klauser, Rene Imhof und Ursula Krieger zwei Landratsitze, einen Gemeinderat und drei Einwohnerräte.

Pascale Uccella und Roman Klauser bedauern in der Mitteilung, dass es nicht gelang, mit der SVP-Fraktion eine Einigung zu erzielen. Sie werden für die AVP für die Landratswahlen 2019 kandidieren.