Allschwil erhält Baumgräber. Der Friedhof kann umgestaltet werden. Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom Mittwochabend das revidierte Friedhofs- und Bestattungsreglement ohne Gegenstimme in zweiter Lesung genehmigt. Auf dem Friedhof sollen bei rund 200 Bäumen Bestattungen möglich sein. Die Bäume werden in zwei Alleen angeordnet. Es sind auch Familien und Generationenbäume vorgesehen.

Hintergrund für das neue Angebot ist, dass es ohne Massnahmen auf dem Allschwiler Friedhof ganz im Westen der Gemeinde an der Grenze zu Frankreich wohl bald zuviel Platz gegeben hätte. Die Zahl der klassischen Erdbestattungen geht in der Schweiz zurück. Vor allem der Sarg wird immer weniger nachgefragt. Darum sind die traditionellen Reihengräber mit Grabstein nicht mehr so stark gefragt.