Allschwiler Edelbeiz war schon geplant – doch ein Brand vernichtete die Hoffnung

Der Koch und Pächter Martial Kastner hat vor wenigen Tagen eine Anzeige geschaltet. Er sucht einen polyglotten Mitarbeiter, der ab dem 1. Dezember die Gäste im neuen Winzerpark oberhalb von Allschwil begrüsst. Die Anzeige kann er sistieren: Das Gebäude, bekannt als ehemalige Villa Thomi, ist am Samstag abgebrannt.

Was zum Brand geführt hat, ist in Abklärung. Urs Jenni sagt für die Bauherrin, die Thomi-Hopf-Stiftung: «Die Forensiker sind noch an der Arbeit. Der Bau ist abgesperrt und auch für uns noch nicht zugänglich.» Nach einer ersten Beurteilung von Bauexperten ist Jenni vorsichtig optimistisch, dass nur der Dachstock ausgebrannt ist, die Grundmauern jedoch intakt geblieben seien.

Seniorenwohnungen nicht vom Brand betroffen

Für Jenni derzeit entscheidender: Die Gesamtüberbauung Winzerpark mit sechzig Seniorenwohnungen in fünf Blöcken ist vom Brand nicht betroffen. Die rund fünfzig Parteien, mit denen die Stiftung bereits handelseinig geworden ist, können demnach gegen Ende Jahr wie geplant einziehen.

Die Überbauung mit Betreuung auf Abruf und bei zusätzlicher Bezahlung entsteht im Park der Villa Thomi. Der Namensgeber war bis Ende der 1980er Jahre Mitinhaber der gleichnamigen Tubenproduzenten von Senf und Mayonnaise.

Das Vermögen, das ihm durch den Verkauf an den Nestlé-Konzern zufiel, vermachte er der Stiftung. Rund zehn Millionen Franken flossen allein in dieses Vermögen, als vor zehn Jahren Christie’s je ein Bild von Picasso, Monet und Klee versteigerte.

Stiftung will Villa so rasch wie möglich aufbauen

Der Überbauung ist politisch in Allschwil umstritten. Skeptisch wird beobachtet, ob das Konzept, in der Dorfperipherie Alterswohnungen für eine gut betuchte Klientel anzubieten auch wirtschaftlich trägt. Doch das Risiko liegt bei der Stiftung.

Der Gastrotempel, konzipiert vom Basler Berater Hanspeter Fontana, sollte das Herz der Überbauung werden. Gehobene Gastronomie will Kastner anbieten. So ambitioniert, dass die Gault-Millau-Tester vorbeikommen, doch so zahlbar, dass auch die Dorfbevölkerung hochsteigt. Denn Laufkundschaft ist keine zu erwarten. Die Pläne zeigten ein Restaurant mit Gartenterrasse, eine Bar mit Cheminée, ein Gartensaal und anstelle des Schwimmbads ein Weinkeller für Degustationen.

Nach einer Krisensitzung der Stiftung sagt Jenni, die Villa soll so rasch wie möglich wieder aufgebaut werden. Pächter Kastner ist informiert. Den Anblick hat des verkohlten Gebäudes hat man ihm vorerst erspart.