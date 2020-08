Allschwiler Lindeplatz: Der Rasen soll unbedingt bleiben

Der Umbau des Lindenplatzes in Allschwil droht nicht etwa an den Grünen zu scheitern, weil diese gegen das Fällen einiger alter Bäume dort wären; und auch nicht an den Bürgerlichen, denen die 3,14 Millionen Franken für den Umbau zu teuer wären. Denn im Einwohnerrat war das Vorhaben unbestritten. Das Referendum ergriffen hat eine lose Gruppe von älteren Anwohnern und vor allem Anwohnerinnen, die sich «Lindengrün» nennt.

Jeden Mittwochabend treffen sie sich vor Ort, giessen die Pflanzen, sammeln Abfall auf, erfreuen sich an den alten Linden und Föhren – und beobachten, was in «ihrem» Park alles läuft. Sie berichten zum Beispiel von einer Mutter, die ein Nickerchen machte, während ihr Kleinkind herumrannte. Da waren am Morgen die Teenies, die an einem Tisch irgendein Schulprojekt besprechen. Manch einer gönnt sich ein auf einer Sitzbank ein Glacé aus den anliegenden Läden. Und zu Feierabend treffen sich ältere Herren zu einigen Bieren. «Die Gemeinde hat neulich eine schöne Birke umgelegt», sagt eine Frau. Sie habe darum gebeten, dass der Stamm liegen bleibe. «Das ist gut für Kleinlebewesen», sagt sie. «Und heute sah ich, wie ein Bub darauf balancierte.»