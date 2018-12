Am 1. Januar 1994 vollzog das Laufental einen für eine Schweizer Region einzigartigen Schritt. Nach einem langen und äusserst hitzig geführten Abstimmungskampf wechselte der Bezirk Laufen seine Kantonszugehörigkeit. Die 13 Gemeinden des Tals verliessen den Kanton Bern und schlossen sich dem Baselbiet an.

2. Welche Nachbarkantone waren im Rennen um eine Aufnahme des Tals?

Zu Beginn standen den Laufentalern die drei Kantone Baselland, Solothurn und Basel-Stadt zur Auswahl. 1980 schied in einer ersten Auswahlabstimmung Basel-Stadt mit den wenigsten Stimmen aus, in einer zweiten Solothurn. Die Laufentaler Bezirkskommission trat daraufhin mit Baselland in Verhandlungen über eine Aufnahme. Resultat war der sogenannte Laufental-Vertrag, der noch immer Bestand hat. Vor allem in den Diskussionen über die Zukunft des Spitals Laufen berufen sich die Laufentalerinnen und Laufentaler auf das Schriftstück.

3. Wie gestaltete sich der Abstimmungskampf im Laufental?

Als klar war, dass das Laufental entweder bei Bern bleiben oder dem Baselbiet beitreten wird, begann im Laufental eine heisse Abstimmungsphase. Die Berntreuen und die Probaselbieter versuchten, die noch Unentschlossenen auf ihre Seite zu ziehen. Am 11. September 1983 lehnten die Stimmbürger den Aufnahmevertrag mit dem Kanton Baselland mit 56,7 Prozent deutlich ab. Sie sprachen sich für einen Verbleib beim Kanton Bern aus.

4. Wieso schloss sich der Bezirk Laufen dann doch dem Baselbiet an?

Knapp zwei Jahre nach der Abstimmung wurde bekannt, dass die «Aktion Bernisches Laufental» vor dem Plebiszit vom Kanton Bern mindestens 330 000 Franken erhalten hatte (siehe Gastbeitrag unten). Die Unterstützung des Vereins der probernischen Laufentalerinnen und Laufentalern geschah heimlich und ohne gesetzliche Grundlage. Das Bundesgericht ordnete im Dezember 1988 eine Wiederholung der Abstimmung an. Am 12. November 1989 stimmten 51,7 Prozent der Laufentaler für einen Übertritt zum Baselbiet. Wie bei der ersten Abstimmung gingen deutlich mehr als 90 Prozent der Stimmberechtigten im Tal an die Urne.