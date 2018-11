Die Aufregung war gross, als General Ulrich Wille, der Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, am 21. April 1915 seinen Besuch im Laufental ankündigte. Von Basel bis Arlesheim standen die Truppen Spalier, und Flaggen wurden aufgehängt.

In Münchenstein hatten sich Schulkinder und Gemeindebehörden aufgestellt, um den General gebührend zu begrüssen. Umso grösser war die Enttäuschung, als dieser die begeisterte Menge nur im Auto passierte. «Man hatte sich offenbar den General hoch zu Ross, von einem glänzenden Stabe begleitet, vorgestellt», hiess es damals in der Lokalpresse. Gegen Mittag traf Wille dann in Laufen ein und ass im Ochsen, um danach Infanterie und Artillerie des Infanterie-Bataillons 20 zu inspizieren.

Diese und weitere Geschichten rund um den Ersten Weltkrieg in der Region gibt es in der aktuellen Sonderausstellung des Museums Laufental zu entdecken. Erzählt durch Relikte aus der damaligen Zeit sowie zahlreiche Schwarzweiss-Fotos von Hans Schaltenbrand und Arthur Meyer.

Gelangweilte Soldaten

In der Nordwestschweiz galt es zwischen 1914 und 1918, Präsenz zu markieren und die Grenze vor einem Einfall der deutschen oder der französischen Truppen zu verteidigen. Im Laufental waren besonders das Gebiet zwischen der Liesbergmühli und Bärsch- wil-Glashütte sowie das Chessiloch bei Grellingen strategisch wichtig.

Beim Chessiloch waren während der vier Kriegsjahre über 60 Armee-Einheiten aus der ganzen Schweiz stationiert und bewachten die beiden Eisenbahnbrücken. Einige Soldaten wohnten direkt in einer kleinen Hütte unter dem Felsen. Wachtdienste und Drillübungen wurden zum Alltag, die Soldaten vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen, und es kam wohl auch zum einen oder anderen Trinkgelage, wie die Bilder der Museumsausstellung zeigen. «Während Monaten mussten die Soldaten hier ausharren, ohne dass etwas wesentliches passierte», erklärte Historiker Robert Labhardt die Situation in einem Interview gegenüber «SRF Kultur».

So kann man in der Sammlung beispielsweise sehen, wie eine Gruppe Soldaten in Unterkleidern, mit Säbel und Flaschen bewaffnet, für die Kamera posiert. Ein anderes Bild zeigt sieben Männer in einer kleinen Stube. Fünf spielen Karten, einer ist in ein Buch vertieft, und der Siebte spielt auf einer Handorgel. Alle sieben rauchen Pfeife oder Stumpen, an der Wand hängen ein Holzkreuz und ein Heiligenbild.

Aus Langeweile und Heimweh kam ein Soldat eines Tages auf die Idee, sein Kantonswappen und die Bezeichnung seiner Einheit in den Jurastein zu meisseln und farbig zu bemalen. Von da an wurde es zur Gewohnheit, dass sich die Truppen verewigten und sich gegenseitig zu übertreffen versuchten.

Eine Krankheit bedroht das Land

Das farbenfrohe Kunstwerk, das über die Jahre hinweg entstanden ist, ist heute noch sichtbar. Neben Kantonswappen zeigt es auch Figuren wie Wilhelm Tell oder ein Abbild von General Wille. Ebenfalls wurde der Anfang des Thurgauerliedes «Oh Thurgau, du Heimat» auf dem Stein verewigt. Der Wappenfelsen ist ein bedeutendes historisches Denkmal der damaligen Zeit. Er liegt direkt an der Bahnstrecke Basel-Delsberg und ist von Grellingen aus über einen Fussweg erreichbar.

Der Krieg hatte auch in der neutralen Schweiz schwerwiegende Auswirkungen. Jenseits der Grenzen fehlte die Arbeitskraft der Männer, Lebensmittel wurden knapp und mussten rationiert werden. Diese schwierige wirtschaftliche Situation bot einen Nährboden für die Spanische Grippe, die in der zweiten Jahreshälfte von 1918 ihren Höhepunkt erreichte. Fast täglich berichteten die Lokalzeitungen im Laufental von Todesfällen, besonders geschwächte Menschen verloren den Kampf gegen die Krankheit. Auch etliche Soldaten erlagen der Grippe, 32 davon stammten aus dem Laufental. An die im Aktivdienst verstorbenen Männer erinnert heute noch das Soldatendenkmal vor der Laufner Gemeindeverwaltung, das 1924 eingeweiht wurde.

Die Ausstellung im Museum Laufental ist dieses Jahr noch am 2. und 16. Dezember von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.