Alternativen zu abgesagten Gemeindeversammlungen: Voller Ärger über halbherzige Vorlage

Die Aescher Winter-Gemeindeversammlung dürfte viele Menschen anlocken: Neben dem Budget für das kommende Jahr stimmen die Einwohner auch über den «Dom» ab. Der Gemeinderat beantragt für die Sport- und Kulturhalle aus Holz Kredite und Beiträge über insgesamt 21,75 Millionen. Der Gemeinderat hat daher entschieden, die «Gmeini» in eine Landsgemeinde umzuwandeln: Statt am 3. Dezember soll sie nun am Samstag, 12. Dezember, um 14 Uhr auf dem Kunstrasenfeld der Sportanlage Löhrenacker stattfinden – inklusive Maskenpflicht. In einer Mitteilung bittet der Gemeinderat die Bevölkerung, warme Kleider zu tragen und empfiehlt das Mitbringen von Thermoskannen und Decken.

Trotz aller Vorkehrungen: Nicht alle sind mit dieser Lösung zufrieden. So der Aescher SP-Landrat Jan Kirchmayr: «Es ist nicht schlau, in der aktuellen Situation eine Gemeindeversammlung durchzuführen.» Er erhalte diverse Rückmeldungen von Menschen, die sich zurzeit nicht trauten, an einem Anlass teilzunehmen. «Diese Leute schliesst man damit aus. Das ist undemokratisch.» Kirchmayr wäre es lieber, man würde die Abstimmung über den Gesetzesentwurf abwarten (s. Haupttext) und an der Urne über den Dom abstimmen. Alternativ schlägt er vor, die Dom-Abstimmung zu verschieben und nur das Budget in der Mehrzweckhalle zu behandeln.

«Aber die Lösung des Gemeinderats ist die schlechteste aller möglicher Varianten.» Auch Christian Helfenstein, Präsident der CVP Aesch-Pfeffingen, ist unzufrieden: «Die Regierung hat alles in die Wege geleitet, damit wir das mit einer Urnenabstimmung lösen könnten.» Das Thema sei zwar dringend, aber nicht so dringend, dass man nicht einige Wochen warten könnte. Für ältere Menschen sei eine Winter-Landsgemeinde ausserdem unangenehm. «Am Schluss haben wir nur noch Kranke in Aesch und wissen nicht, ob es die Grippe, Corona oder eine Erkältung ist.» Die Aescher Gemeindepräsidentin und der Gemeindeverwalter waren für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar. (ksp)