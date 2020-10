Am Rand des Lebens: Die Chefärztin des Sterbehospiz beschäftigt sich täglich mit dem Tod

In der Welt von Heike Gudat steht nur ein rostbrauner Raumteiler zwischen Leben und Tod. In der Arlesheimer Palliativklinik Hospiz im Park gibt es einerseits den «Raum der Stille». Dieses kapellartige Zimmer mit leichter Runddecke, karg eingerichtet, ein Holzkreuz an der vorderen Wand, seitlich ins Gestein eingelassene Kerzen. Und ein Katafalk. Ein gekühlter, offener Sarg, der für die Totenwache jeweils aus der Wand gefahren werden kann. «Es brennt gerade keine Kerze, wir können also hineingehen», sagt die Chefärztin, als sie die bz an einem Dienstagmorgen durchs Hospiz führt. Dass der Raum frei ist, ist nicht selbstverständlich. Am Wochenende zuvor sind vier Patienten aufs Mal verstorben. Vier von zehn.

Doch da ist eben auch dieser rostbraune Raumteiler. Gleich neben dem Raum der Stille. Und dahinter stehen sie, eng aneinandergereiht, immer griffbereit: Sauerstoffflaschen. Rund ein Dutzend meterhohe weisse Flaschen. Die Hälfte hat ein oranges Schild umgehängt: «VOLL.» «Manche Ärzte, die neu zu uns kommen, müssen erst klarkommen, dass bei uns nicht nur der Griff zur nächsten Sauerstoffflasche im Zentrum unserer Arbeit steht», sagt Gudat.

Heike Gudat war selbst schon schwer krank

Palliative Care heisst das Feld, in dem sich Gudat bewegt. Und das schon lange. Die 56-Jährige hatte sich nach dem Medizinstudium zur Fachärztin für innere Medizin ausgebildet, ging nach Lübeck ans Institut für Tumorzytogenetik und überlegte sich, in die Forschung zu wechseln. Doch dann lernte sie um die Jahrtausendwende die Palliativmedizin und das 1996 eröffnete Hospiz im Park kennen. 20 Jahre ist Gudat mittlerweile in Arlesheim tätig.

Ende August erhielt die Bottmingerin im Zürcher Volkshaus den Schweizer Palliative-Care-Preis 2020 für ihr Lebenswerk verliehen. Sie habe die palliativmedizinische Versorgung in der Region Basel wesentlich vorangebracht und sich auch national stark für die Disziplin engagiert, heisst es im Einladungsschreiben. Konkret gründete Gudat 2002 die Sektion beider Basel der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medizin mit. Auch leitete sie mehrere Jahre die nationale Tarifgruppe, die es nach intensiven Verhandlungen schaffte, per 2016 eine einheitliche Tarifstruktur für stationäre Palliativleistungen im Swiss-DRG-System einzuführen.