Amtsgeheimnis verletzt? In Allschwil werden harte Bandagen aufgefahren

Es ist selten, dass eine Exekutive eine Untersuchung gegen jemanden aus den eigenen Reihen einleitet. Genau das ist in Allschwil aber geschehen: Der Gemeinderat lässt abklären, ob sein Mitglied Christoph Morat das Amtsgeheimnis verletzt hat.

Er sei selber gespannt auf das Resultat, sagt der SP-Politiker zur bz. Denn so klar sei die Sache nicht. Es gehe bei der Angelegenheit wohl vor allem darum, Wahlkampf zu betreiben, mutmasst Morat. Damit dürfte er gar nicht so falsch liegen. Am 28.Juni finden in Allschwil die Wahlen fürs Gemeindepräsidium statt. Einziger Gegenkandidat, der Amtsinhaberin Nicole Nüssli herausfordert: Christoph Morat.

Ins Rollen gebracht hat die Affäre ein Leserbrief Morats im «Allschwiler Wochenblatt». Darin schreibt Morat: «Allschwil hatte im letzten Jahr Glück mit den Steuergeldern. Es sind mehrere Millionen, welche die Gemeinde unbudgetiert erhielt. Mit einem Teil des Geldes könnte jederzeit ein Fonds eingerichtet werden, um vor allem Allschwiler Unternehmen (...) zu helfen.»