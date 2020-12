An die Urne statt in die Turnhalle: In Solothurn erlaubt, im Baselbiet nicht

Die Stimmberechtigten in Seewen erhalten in diesen Tagen ungewöhnlich dicke Post. Rund 50 Seiten Papier flattern in die Briefkästen der Ortschaft im Schwarzbubenland. Die Seewnerinnen und Seewner werden Ende Januar an der Urne über so viele Traktanden abstimmen wie wohl noch nie zuvor. Was eigentlich im Dezember durch die Gemeindeversammlung hätte entschieden werden sollen, geschieht nun durch eine Volksabstimmung.

Unterschiedliche Regelungen in den Kantonen

Die Coronapandemie stellt die Lokalpolitik seit Monaten vor grosse Herausforderungen. Viele Gemeindeversammlungen wurden abgesagt oder fanden mit beschränkter Teilnehmerzahl statt. Trotz derselben Probleme gelten in den Kantonen Solothurn und Baselland unterschiedliche Regelungen.

Im Solothurnischen ist es den Gemeinden erlaubt, statt einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung einzuberufen. Diese Möglichkeit ist Teil der «Verordnung 2 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus», die der Solothurner Regierungsrat am 30. Oktober in Kraft gesetzt hat.

Im Baselbiet dürfen Gemeinden die Gemeindeversammlung hingegen nicht durch eine Urnenabstimmung ersetzen. Der Landrat lehnte am vergangenen Donnerstag ein befristetes Gesetz ab, das dies ermöglicht hätte. Das Parlament folgte mit seinem Entscheid dem Antrag der Baselbieter Regierung.

Schwarzbuben können an Urne über Budget befinden

In der Solothurner Amtei Dorneck-Thierstein setzen einige Gemeinden um, was ihnen der Kanton gestattet. Nicht nur in Seewen entschieden die Verantwortlichen, die Einwohnerinnen und Einwohner an der Urne abstimmen zu lassen. Unter anderem ist dies auch in Dornach, Hochwald und Rodersdorf der Fall. Als wichtiges Geschäft kommt in all den Ortschaften das Budget für das Jahr 2021 vor das Stimmvolk an der Urne.