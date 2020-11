Angela Weirich wird Generalsekretärin der Baselbieter Sicherheitsdirektion

Weirich wird Nachfolgerin von Stephan Mathis. Dieser verlässt die Kantonsverwaltung nach 42 Jahren und macht sich selbständig, wie die Baselbieter Regierung am Dienstag mitteile.

Angela Weirich hatte ihr Jus-Studium an der Universität Basel 1990 mit dem Lizentiat abgeschlossen. Nach ihrer Tätigkeit beim früheren Statthalteramt Liestal wurde sie per 1. Januar 2011 Erste Staatsanwältin. Zuvor hatte sie in Zusammenhang mit der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung schon das Projekt für die Neuorganisation der Baselbieter Staatsanwaltschaft geleitet.

Angela Weirich tritt ihren neuen Posten per 1. Januar 2021 an. Die Leitung der Staatsanwaltschaft werde in den kommenden Wochen ausgeschrieben, heisst es in der Mitteilung.