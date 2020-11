Angst bei Allschwiler Lehrern: Unterdrückt der Kanton bald kritische Stimmen?

Es ist ein düsteres Bild, das die Lehrerschaft der Sekundarschule Allschwil zeichnet: «Einige wenige Verwaltungsbeamte aus dem Amt für Volksschulen (AVS) und der Baselbieter Bildungsdirektion würden in Sachen Anstellung und Kündigung von über 5500 Lehrpersonen mindestens indirekt über die Schulleitung Einfluss nehmen können.» Dies würde eine unerwünschte Machtfülle des AVS bedeuten, schreibt der Gesamtkonvent der Lehrer der Sek Allschwil in einer Mitteilung. Und er kommt zum Schluss: «Es bestünde die Möglichkeit, dass kritische und nicht obrigkeitshörige Schulleitungen vermehrt unter Druck kämen. Vom AVS initiierten ideologischen Veränderungen im Bildungswesen stünde mit dieser Vorlage Tür und Tor offen.»

Gemeint ist die Regierungsvorlage «Klare Führungsstrukturen für die kantonalen Schulen», also der Sekundarstufen I und II. Sie befindet sich noch bis zum 25. November in der Vernehmlassung. Nachdem sich die Konferenz der Baselbieter Schulratspräsidien schon Ende August kritisch geäussert hatte, sind die Allschwiler Lehrer nun die nächsten, die kein gutes Haar an der Vorlage lassen. Mit 48 zu 0 bei 5 Enthaltungen lehnt der Konvent sie ab.

Sek Allschwil warnt vor «Konzentration von Macht»

Die Vorlage möchte «das Dreiecksverhältnis der verschiedenen Führungsebenen Schulleitung, Schulrat und Bildungsdirektion entflechten». Ein Kernpunkt ist, dass der Schulrat nicht mehr für Personalentscheide zuständig wäre. Heute wählt er die Schulleitungen und stellt Lehrer mit unbefristeten Verträgen ein. Neu soll das AVS für die Sek I und die Sonderschulen sowie die Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen für die Sek II die Schulleitungen bestimmen. Letztere würden neu sämtliche Lehrpersonen und Mitarbeiter anstellen.