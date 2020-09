Anklage gegen den Baselbieter SVP-Regierungsrat: Es gilt, die Relationen zu beachten

Dass ein amtierender Regierungsrat unter Anklage steht, gibts nicht alle Tage. Und in der Regel ist zumindest der politische Gegner sofort zur Stelle, die Gelegenheit zu nutzen. Doch davon war gestern nichts zu verspüren: keine Mitteilungen von Parteien, kaum angriffige Voten auf Twitter.

Gestern Montag um 9 Uhr gab die Baselbieter Staatsanwaltschaft bekannt, sie habe Anklage gegen zwei Personen erhoben, darunter Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP).

Koller zeigt sich wortkarg

Noch im März 2018 forderte SP-Baselland-Präsident Adil Koller per Interpellation eine «lückenlose Aufklärung» der ZAK-Affäre, eineinhalb Monate zuvor hatte er den Regierungsrat angefragt, ob sich die ZAK-Affäre ausweiten könne.

Jetzt zeigt sich Koller wortkarg. Er schreibt auf Anfrage der bz: «Die Nachricht heute Morgen hat mich überrascht. Ich gehe davon aus, dass der Staatsanwaltschaft handfeste Indizien für ungetreue Amtsführung vorliegen, wenn sie Anklage erhebt. Das Gerichtsverfahren muss nun abgewartet werden.»

Alleine fünf Vorstösse von Seiten Kathrin Schweizers

Eine Rolle bei der Zurückhaltung dürfte spielen, dass die SP sich von 2015 bis zu den Gesamterneuerungswahlen vom 31. März 2019 in der Opposition befand. Die später in die Regierung gewählte Kathrin Schweizer hatte als Landrätin zwischen 2015 und 2017 fünf Vorstösse zur ZAK eingereicht. In der jüngsten, einer Interpellation, ging es um Rückforderungen an die ZAK für nicht ausgeführte Schwarzarbeitskontrollen.

Der Angeklagte versandte gestern ein dürres Communiqué. Er nehme das Strafverfahren zur Kenntnis, liess Thomas Weber verlauten. Aus Sicht des Regierungsrates jedoch habe die Anklageerhebung auf seine Regierungs- und Amtstätigkeit «keine Auswirkungen». Er sehe dem Gerichtsverfahren «gelassen entgegen». Weiter äussern wolle er sich nicht, es handle sich jetzt um ein laufendes Verfahren.

SVP nimmt keine Stellung

«No comment» gibt es von Webers Partei. SVP-Kantonalpräsident Dominik Straumann schreibt: «Die SVP wird keine Stellung nehmen, da es sich nicht um eine Parteisache handelt.» Und von Christof Hiltmann, Präsident der für die ZAK-Angelegenheiten zuständigen landrätlichen Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission, heisst es: «Zu dieser Thematik kann ich von meiner Seite her nichts beitragen.»



