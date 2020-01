Arbeitende Flüchtlinge im Dilemma: Der Verein «Miteinander Langenbruck» bewegt sich im Graubereich

Warten. Das ist alles, was Joseph und Hayet Mazin* zurzeit tun können. Seit fast fünf Jahren leben die Flüchtlinge nun in Langenbruck – und seit vier Jahren hängt ein rechtskräftiger Ausweisungsentscheid des Bundes wie ein Damokles-Schwert über der mittlerweile vierköpfigen Familie. Seit die «Schweiz am Wochenende» vor einer Woche berichtete, dass der Kanton Baselland mit der Ausschaffung vorerst zuwartet und ab Oktober ein Härtefallgesuch möglich wird, keimt beim assyrischen Christen und der tunesischen Konvertitin wieder Hoffnung auf.

Warten. Das ist etwas, das den Mazins schwerfällt. Schon vergangenen Juni sagte Hayet zur bz: «Wir wollen arbeiten und der Gemeinde etwas zurückgeben.» Gesagt, getan. Auf ihre Initiative hin wurde der Verein «Miteinander Langenbruck» gegründet. Die Statuten halten fest: «Der Verein ist gemeinnützig tätig und bezweckt, Menschen in Notlagen, unabhängig von Nationalität und/oder Religionszugehörigkeit, materiell und/oder immateriell zu unterstützen.»