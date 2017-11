Zehn Jahre lang hat Beatrice Rieder mit ihrem Team ihr Kind «Lima» gross gezogen, jetzt gibt sie es in fremde Hände. «Lima» steht für «Liestal-Magazin», erscheint alle zwei Monate in einer Auflage von 25'000 Exemplaren und wird in alle Haushalte von Liestal und 17 umliegenden Gemeinden verteilt. Rieder ist mit ihrer Firma Rieder Kommunikation Liestal noch bis Ende Jahr Herausgeberin des «Lima».

Die fremden Hände sind jene von Thomas Bloch. Er führt in dritter Generation die Druckerei Bloch in Arlesheim mit rund 50 Mitarbeitern. Nebenher ist er mit seiner Firma Birs-Forum auch Herausgeber des «Birs-Magazin», das fünfmal jährlich mit einer Auflage von 90'000 Stück an die Haushalte im Birs-, Birsig-, Leimen- und Laufental geht. Rieder bezeichnet die gefundene Lösung als Glücksfall fürs «Lima»: «Thomas Bloch hat mit seinem ‹Birs-Magazin› die gleiche Grundhaltung wie wir: Er will die Region stärken und dass der Einkaufsfranken hierbleibt.» Letzteres macht Bloch übrigens mit einer selten gesehenen Konsequenz: Er lehnt in seinem «Birs-Magazin» Inserate aus Deutschland ab.

Rieder setzt auf Gastronomie

Zentral ist für Rieder auch, dass Bloch das «Lima» weiterhin in Liestal produzieren und das Team mit zwei Festangestellten und zehn freien Journalisten und Fotografen übernehmen wird. Anstelle von Rieder wird ab Januar die langjährige Mitarbeiterin Isabelle Pryce die «Lima»-Redaktion führen, Rieder selbst wird aber noch drei Jahre als schreibende, beratende und vernetzende Kraft zum Team gehören. Zu welchem Preis Bloch das im Raum Liestal bestens eingeführte Magazin kauft, das gemäss Rieder seit vier Jahren schwarze Zahlen schreibt, wollten die beiden Vertragspartner nicht verraten.

Doch wieso verkauft Rieder überhaupt? «Das hat mit dem ‹Herzlich› zu tun. Ein Restaurant lässt sich nicht nebenbei führen. Ich will mich nun auf die Gastronomie konzentrieren.» Ihr Kommunikationsbüro wolle sie aber noch «auf kleiner Flamme» weiterführen.

Bloch will sanft in Liestal landen

Bloch andererseits lässt keine Zweifel offen, dass er am «Lima» zumindest vorläufig nichts ändern will: «Die Übernahme des ‹Lima› ist auch für mich ein Glücksfall. Ich hätte mir sonst den Schritt nach Liestal nicht zugetraut und ich will langsam hier ankommen. Ich finde es schlimm, wenn jemand etwas übernimmt und mit dem Wallholz darüber geht.» Und er könne von Rieder auch viel lernen. Denn das «Lima» sei bildmässig viel besser gemacht als sein «Birs-Magazin» und auch näher bei den Menschen.

Zudem findet er das «Lima»-Modell mit einem Impulsteam, das im Spätherbst jeweils die Schwerpunktthemen fürs nächste Jahr setzt, interessant. Bloch will es denn auch beibehalten und an der nächsten Sitzung teilnehmen. Von sich selber sagt er: «Ich habe viele Ideen, aber Schreiben ist nicht meine Stärke.»

Profitieren vom Zusammengehen sollen auch Kunden, die sowohl im «Lima» wie im «Birs-Magazin» inserieren oder Publireportagen platzieren wollen – ihnen winken Rabatte. Die Idee, auf dem Inseratemarkt enger zusammenzuarbeiten, war denn auch der Ausgangspunkt der Verhandlungen zwischen Rieder und Bloch. Wobei Bloch nicht der einzige Interessent war; es habe noch mit zwei anderen ernsthafte Gespräche gegeben, sagt Rieder. Aber Bloch ist offensichtlich der ideale Adoptivvater fürs «Lima».