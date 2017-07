Der Reinacher Gemeindepräsident Urs Hintermann (SP) hat es vor zwei Wochen in einem bz-Interview angekündigt: Der Gemeinderat wolle eine externe Firma mit der Analyse beauftragen, was rund ums Asylwohnheim Reinach vorgefallen ist. Jetzt steht fest: Auch die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) des Einwohnerrats wird in der Angelegenheit aktiv. Das bestätigt GRPK-Vizepräsidentin Caroline Mall auf Anfrage der bz. Laut der SVP-Einwohnerrätin besteht das Ziel darin, «einen eigenen, unabhängigen Bericht auszuarbeiten.»

Mall hat an der jüngsten Einwohnerratssitzung vom 26. Juni eine Interpellation eingereicht, in der sie vom Gemeinderat Antworten zur Asylheimaffäre verlangte. In jener Sitzung hatte bereits Malls Kommissionskollegin Jacqueline Bader (FDP) darauf hingewiesen, dass ein Bericht der Kommission zu erwarten sei. Sie sagte: «Wir bemühen uns, das in der GRPK aufzuarbeiten.»

Laut «Basler Zeitung» vom Samstag will sich der Gemeinderat in die Arbeit der Kommission einmischen. Wie die Zeitung schreibt, hat Urs Hintermann versucht, Einfluss zu nehmen auf die GRPK mit dem Ziel, eine unabhängige Untersuchung zu verhindern. Dies wäre nicht im Sinne der Gewaltentrennung, ist es doch Aufgabe des Organs, dem Gemeinderat und der Verwaltung auf die Finger zu schauen. Die «BaZ» beruft sich bei ihrem Vorwurf auf Unterlagen, die sie nicht näher definiert.

Gemeinde widerspricht

Die Gemeinde wehrt sich heftig gegen den Vorwurf der versuchten Einflussnahme. In einer am Montag erschienenen Medienmitteilung schreibt sie, es habe zwar einen Vorschlag zur Zusammenarbeit gegeben, dieser habe sich jedoch nur auf die beabsichtigte externe Analyse bezogen: «Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung hat der Gemeinderat der GRPK angeboten, eine gemeinsame Begleitgruppe zu bilden.»

Weiter heisst es: «Selbstverständlich steht es der GRPK völlig frei, ob sie das Angebot, in einer Begleitgruppe mitzuwirken, annehmen will oder nicht, und ob sie zusätzlich oder ausschliesslich eine eigene Untersuchung durchführen möchte (...).» Zu den von der «BaZ» erhobenen Vorwürfen wollte sich Caroline Mall nicht äussern.

Kaum volle Akteneinsicht

Probleme könnten sich für die GRPK bei ihren Nachforschungen ergeben, dass es sich bei den Vorkommnissen rund ums Asylheim zumeist um noch hängige Verfahren handelt. So ist etwa die ehemalige Betreuerin Farideh Eghbali von der Gemeinde zwar freigestellt worden, jedoch noch nicht gekündigt. Der GRPK könnte somit die volle Akteineinsicht verweigert werden, etwa aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes.

Eghbali hatte im Juni 2016 die Heimleitung auf eine unprofessionelle Nähe zwischen einer Kollegin und einem 17-jährigen Bewohner aufmerksam gemacht. Das Verhältnis war im Dezember publik geworden, seither folgten weitere Vorwürfe: Heimbewohner berichteten in der «Schweiz am Wochenende» von Anmachen eines Nachtwächters. Laut den Zeugen haben die Verantwortlichen nicht angemessen auf entsprechende Hinweise reagiert.