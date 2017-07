Kollege schlug Alarm

Andres Pellegrini war ebenfalls Nachtwächter im Asylwohnheim. Schon bei seinen ersten Einsätzen Mitte Februar sei ihm das Verhalten des Kollegen D. aufgefallen, sagt er zur «Schweiz am Wochenende». Mehrfach teilte Pellegrini der Heimleitung und der Leiterin des IP-Programms seine Beobachtungen mit, entsprechende E-Mails liegen dieser Zeitung vor.

Pellegrini fordert die Verantwortlichen im März dazu auf, D. nicht mehr einzusetzen. Die Reaktion folgte prompt: Pellegrini wurde auf die Gemeinde beordert, dort wurde ihm mitgeteilt, er sei per sofort freigestellt – Nachtwächter D durfte bleiben.

Ein ähnliches Muster ergibt sich beim Fall der Beziehung zwischen Betreuerin und minderjährigem Bewohner. Gemeldet hatte die Vorfälle die mittlerweile freigestellte Asylheim-Mitarbeiterin Farideh Eghbali Anfang Juni 2016. Eghbali will sich nicht zu den Vorfällen äussern. Auf Anfrage sagt sie, sie sei immer noch Angestellte der Gemeinde und unterliege der Schweigepflicht.

Dieser Zeitung liegt jedoch eine E-Mail vor, in der sich Eghbali an Gemeindeverwalter Thomas Sauter und Urs Hintermann wandte. Eghbali schreibt: «In der Anwesenheit von mir und zwei weiteren Asylsuchenden verwendet sie (die Betreuerin, Anm. d. Red.) sehr vulgäre und sexuell anmachende Ausdrücke in deren Muttersprache und schreibt ‹ich liebe dich› (...) auf den Arm eines minderjährigen Klienten. Alle Anwesenden fühlten sich von ihrem Verhalten gestört.»

Im September wurde auch die Staatsanwaltschaft auf die Beziehung aufmerksam. Es war aber nicht die Gemeinde, welche die Ermittlungen angestossen hatte, das bestätigt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Dabei wiesen die kolportierten Handlungen auf ein Offizialdelikt hin. Spätestens, als sich die Anzeichen für eine intime Beziehung verdichteten, wäre das Einschalten der Strafvollzugsbehörden wohl naheliegend gewesen.

Sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, die zueinander in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, sind strafbar, falls die Abhängigkeit ausgenutzt wird. Dass dies nicht der Fall war, war lange alles andere als klar.

Im erwähnten E-Mail schrieb Eghbali, das ganze Heim rede von der Affäre. Zeuge J. sagt, der Jugendliche sei nachts häufig nicht in seinem Bett gewesen. «Jeder ahnte, was da läuft. Aber wir wurden ja nie gefragt.»