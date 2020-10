Auch die «Rynacher Fasnacht» 2021 ist abgesagt

Am Montag teilte der Vorstand mit, dass alle vier Tage - Kinderumzug, s’Vorspiel, der grosse Umzug und der Cherus - der Rynacher Fasnacht 2021 nicht stattfinden werden.

Der Verein «Fasnachtskomitee Rynach» habe dies an seiner Herbstversammlung einstimmig und mit sehr betrübten Gefühlen so entschieden, so der Verein in der Medienmitteilung vom Montag.

Man habe lange nach Lösungen und Schutzkonzepten gesucht, eine unbeschwerliche Fasnacht lasse die Situation derzeit aber einfach nicht zu.

«Auch eine zwanghaft verkleinerte Fasnacht würde dem grossen und oft ehrenamtlichen Engagement aller Beteiligten nicht gerecht kommen.»