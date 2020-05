Auch im Baselbiet kommts im Streit um die Geschäftsmieten zum grossen Kompromiss

Der Baselbieter Landrat spricht sich für die sogenannte Dreidrittels-Lösung bei den Geschäftsmieten aus. Der Entscheid zu der am Morgen eingereichten dringlichen Motion fiel nach epischer Debatte mit 50 zu 38 Stimmen. SP sowie Grüne/EVP dürften geschlossen für den Vorstoss votiert haben, bei CVP und FDP äusserten sich mehrere Befürworter und Gegner, die SVP-Vertreter stimmten wohl grossmehrheitlich Nein. Der Regierungsrat muss nun innert eines Monats eine Vorlage ausarbeiten. Gemäss Text des Vorstosses soll der Kanton ein Drittel der Mietkosten bezahlen, sofern der Vermieter seinerseits auf ein Drittel der Miete verzichtet. Beim Mieter würde ein weiteres Drittel verbleiben. Profitieren von dieser Lösung würden vor allem Gastronomen und Detailhändler, die sich trotz Corona-Lockdown und faktischem Wirtschaftsverbot mit hohen Mietkosten konfrontiert sahen.

Konkurse von Restaurants verhindern

Dieser sogenannte Dreidrittels-Kompromiss soll angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler Mieter in der Coronakrise gütliche Einigungen mit ihren Vermietern fördern. Der Staatsbeitrag fungiert hier als Anreiz, die Mieter und Vermieter werden nicht zu einer Lösung verpflichtet. Laut SP-Präsident und Mit-Urheber Adil Koller sollen damit gravierende wirtschaftliche Schäden und Konkurse von hunderten Gastronomen und Detailhändler im Kanton verhindert werden. Kritiker monierten, dass damit neben der vorbildlichen und bereits angelaufenen Soforthilfe des Kantons ein weiteres Instrument eingeführt werde, dessen Wirkung und Kostenfolge schwierig abzuschätzen sei. Finanzdirektor Anton Lauber schätzte die möglichen Kosten vage auf 16 Millionen Franken. Als einer von wenigen Schweizer Kantonen leistet Baselland A-fonds-perdu-Beiträge an KMU in Not und hat dafür 50 Millionen Franken bereitgestellt.

Am Mittwoch fällte der Basler Grosse Rat denselben Entscheid, allerdings nach wesentlich kürzerer Diskussion als im Parlament des Landkantons. In der Stadt gingen dem Parlamentsentscheid Verhandlungen des Mieter- und des Hauseigentümerverbands sowie Vertretern der Immobilienwirtschaft voraus. Vier Westschweizer Kantone kennen bei den Geschäftsmieten bereits ein ähnliches Kompromiss-Modell. Die Motionäre begründeten ihren Vorstoss auch damit, dass es dem Bundesparlament in der Corona-Session nicht gelungen sei, bei den Geschäftsmieten eine tragfähige Lösung zu zimmern. Warten sei aber keine Option, also müsse der Kanton das Problem lösen.