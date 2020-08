Aufatmen für KMU in Not: Landrat hat weiterem Zustupf für Geschäftsmieten zugestimmt

Der Landrat sagt Ja zu Kantonsbeiträgen an Geschäftsmieten in der Coronakrise. Mit 53 zu 34 Stimmen hat er am Donnerstag die Dreidrittelslösung abgesegnet. Diese sieht vor, dass der Mieter in den Monaten April, Mai und Juni ein Drittel der jeweils geschuldeten Monatsmiete bezahlt, der Vermieter auf ein Drittel verzichtet und der Kanton fürs restliche Drittel in die Bresche springt. Das Modell existiert fast identisch in Basel-Stadt. Baselland hat bereits 40 Millionen Franken nicht rückzahlbare Soforthilfen an KMU in Not ausbezahlt – eine derart grosszügige und rasch vollzogene Lösung kennt kein anderer Schweizer Kanton.

SVP kritisierte unnötige Giesskannen-Lösung

Im Baselbieter Parlament wurde denn auch gestritten, ob über die Soforthilfe hinaus eine separate Vorlage nötig sei. Nein, fand vor allem die SVP: «Zuerst haben wir mit der Giesskanne Geld an KMU ausgeschüttet, die nie auf die Idee gekommen wären, den Staat darum zu bitten», sagte Hanspeter Weibel in träfen Worten. Und dann solle der Kanton die Möglichkeit schaffen, dass sich der Steuerzahler auch an Vereinbarungen zwischen Mietern und Vermietern beteiligt, die ohne ihn getroffen werden könnten, so der SVP-Landrat.