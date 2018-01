Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein Personenwagenlenker von Wahlen herkommend auf der Güterstrasse. Aus bisher unklaren Gründen kam es bei der Kreuzung Güterstrasse/Breitenbachstrasse, vor der Unterführung in Fahrtrichtung Bahnhof Laufen, zu einer Auffahrkollision mit einem zweiten Personenwagen.



Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.



Da die beiden beteiligten Fahrzeuglenker unterschiedliche Angaben bezüglich des Unfallhergangs machen, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale in Liestal, Telefon 061 553 35 35