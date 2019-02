Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland fuhr ein 34-jähriger Autofahrer in der Sissacherstrasse in Gelterkinden, von Sissach kommend, Richtung Ormalingen. Im Bereiche des Coop Pronto fuhr er, aus bisher nicht restlos geklärten Gründen frontal auf ein, in einer Kolonne stehendes Motorrad auf. Das Motorrad wurde dabei in ein voranstehendes Fahrzeug geschoben und der Motorradfahrer stürzte zu Boden.



Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

