Aus für den Schnellzughalt in Pratteln: Perronverlängerung wird nicht zugestimmt

Mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF), das im Sommer 2022 in Pratteln stattfindet, kam jedoch wieder Hoffnung auf. Geplant ist dafür eine provisorische Perronverlängerung.

Eine Umwandlung dieser in eine definitive sollte das Problem richten – die beiden Prattler Einwohnerräte Stephan Bregy und Eva Keller erstellten dazu eine dringliche Resolution, im August vergangenen Jahres reichte Landrat Urs Kaufmann ein Postulat ein. Doch nun spricht sich der Regierungsrat dagegen aus und beantragt dem Landrat, das Postulat abzuschreiben.

Kein Halt ohne Perron, kein Perron ohne Halt

Einerseits, so der Regierungsrat in der schriftlichen Antwort, sei der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur Sache des Bundes. Voraussetzung für eine Finanzierung sei ein Angebotskonzept, das den Ausbau erforderlich mache. Man halte einen Stopp des IR36 in Pratteln zwar grundsätzlich für sinnvoll, in betrieblicher Hinsicht könne er jedoch nicht realisiert werden.

Weder die erste geprüfte Variante – ein Halt in Pratteln auf Kosten eines Halts in Möhlin oder Stein – noch die zweite – ein zusätzlicher Halt in Pratteln – seien sinnvoll. Die Aufnahme des Stopps in das Angebotskonzept 2035 der SBB ist deshalb vom Tisch.

Die Voraussetzung für die Finanzierung der definitiven Perronverlängerung sei somit nicht gegeben, der Kanton oder die Gemeinde müssten die Kosten selber tragen. Die Verlängerung des Perrons wäre jedoch eine Folge des IR36-Halts, nicht umgekehrt, so der Regierungsrat. Es ergebe sich daher kein Grund für die Finanzierung.

Einwohnerrätin hat den Flugzug-Stopp aufgegeben

SP-Einwohnerrätin Eva Keller, Mitverfasserin der Resolution, findet klare Worte: «Ehrlich gesagt, will ich diesen Halt mittlerweile gar nicht mehr.» Zu lange habe man sich mit der Flughafenstrecke auseinandergesetzt. Irgendwann müsse man einsehen, dass sich ein Thema nicht mehr lohne. «Als ich vor acht Jahren mein erstes Postulat zum «Flugzug» einreichte, hatte die Strecke noch nicht so viele Stopps», sagt Keller.

Mittlerweile seien so viele hinzugekommen, dass aus dem Zug «eine lahme Ente, ein Aussichtszug» geworden sei. «Man hätte damals handeln sollen. Jetzt ist es zu spät», meint Keller. Um den Flugzug müsse man nicht mehr kämpfen, sagt sie. «Jetzt gilt es, sich für gute Anschlüsse einzusetzen.»