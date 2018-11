Seit die bz vor Wochenfrist erstmals über den geplanten Ausbau der Rheinfelderstrasse zwischen Birsfelden und Pratteln berichtet hat, ist das rot-grüne Lager in Aufruhr. Bereits hat die SP eine Petition gestartet unter dem Motto «Keine vierspurige Schnellstrasse – für den Schutz unseres Hardwaldes. Der Baselbieter Kantonsingenieur schüttelt den Kopf über den Wirbel. In gewissen Kreisen sei der Eindruck erweckt worden, der Kanton wolle eine vierspurige Autobahn durch den Hardwald pflügen, sagt er. Das sei nicht der Fall. So spricht die Bau- und Umweltschutzdirektion in einer Mitteilung von einer «Sanierung» der Rheinfelderstrasse.

Streit um Bypass-Funktion Zwar soll die Strasse aus den 1950er-Jahren tatsächlich ausgebaut werden. So werde die Verkehrsfläche gegenüber heute vergrössert, sagt Sehu. «Damit wollen wir den Verkehrsfluss verbessern. Es wird aber nicht durchgehend vier Fahrspuren geben», stellt er klar. Die zusätzliche Strassenbreite soll laut dem Kantonsingenieur dazu genutzt werden, abschnittsweise eine Busspur und im Bereich von Kreuzungen separate Links- oder Rechtsabbiegespuren zu bauen.